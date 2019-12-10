В Якутске задержали приближённого шамана, идущего на Путина

Евгения "Ворона" Ростокина, соратника шамана Габышева, задержали сотрудники УФСБ. Это случилось вскоре после того, как Габышев продолжил свой поход на Москву.

О задержании Ростокина рассказал журналистам Борис Андреев, адвокат Габышева. О ситуации ему сообщила коллега. Причины задержания "Ворона" Андрееву неизвестны.

"Я обзвонил пятерых знакомых адвокатов, но никто не пожелал взяться за это дело", — добавил он.

Адвокат также отметил, что о местонахождении самого шамана в настоящий момент ему ничего не известно.

Евгений Ростокин присоединился к Габышеву в самом начале его шаманского похода весной этого года. Именно он вёл YouTube-канал "Воина-шамана" и со временем тоже стал участвовать в трансляциях. Прозвище "Ворон" связано с криминальным прошлым Ростокина: он занимался грабежом и угонами.