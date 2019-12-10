Владимир Мягков, по возможному убийства которого уже возбуждено уголовное дело, благополучно нашёлся живым и невредимым в Кинешме.
Полиция передаст мальчика родителям. Затем их ожидает общение с сотрудниками местного подразделения по делам несовершеннолетних. Предстоит выяснить, где именно ребёнок провёл последние сутки и почему это произошло.
О каких-либо признаках неблагополучия в семье Мягковых не сообщалось.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".