Пропавший в Кинешме мальчик нашёлся невредимым

Владимир Мягков, по возможному убийства которого уже возбуждено уголовное дело, благополучно нашёлся живым и невредимым в Кинешме.

Полиция передаст мальчика родителям. Затем их ожидает общение с сотрудниками местного подразделения по делам несовершеннолетних. Предстоит выяснить, где именно ребёнок провёл последние сутки и почему это произошло.

О каких-либо признаках неблагополучия в семье Мягковых не сообщалось.