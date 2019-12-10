Причиной смерти Лужкова стал анафилактический шок

Стала известная предварительная причина смерти бывшего градоначальника Москвы Юрия Лужкова. По информации телеграм-канала Mash, экс-мэр умер от анафилактического шока во время проведения операции на сердце.

Власти РФ предложили перевезти тело в Россию, чтобы организовать церемонию прощения с политиком. Российское консульство в Мюнхене сообщило, что городские власти приняли предложение.

Семья Лужкова уже запланировала гражданскую панихиду в Храме Христа Спасителя в Москве. Похороны экс-мэра Москвы должны пройти на Новодевичьем кладбище.