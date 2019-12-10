Мужчина, напавший на отделение травматологии в госпитале чешской Остравы, попытался совершить самоубийство, когда его настигла полиция. Стрелок не умер сразу, но скончался в больнице.
О смерти подозреваемого сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек. Личность 42-летнего стрелка установлена. О его возможных мотивах и о том, был ли он связан с какими-либо террористическими группами, пока не сообщается.
Полиции удалось опознать автомобиль, на котором стрелок приехал к больнице, и так выйти на след преступника.
Жертвами стрельбы в больнице в Остраве стали шесть человек, ещё трое получили ранения. Все пострадавшие ожидали приёма врача, когда разразилась стрельба.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".