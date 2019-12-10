Чешский стрелок застрелился при задержании

Мужчина, напавший на отделение травматологии в госпитале чешской Остравы, попытался совершить самоубийство, когда его настигла полиция. Стрелок не умер сразу, но скончался в больнице.

О смерти подозреваемого сообщил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек. Личность 42-летнего стрелка установлена. О его возможных мотивах и о том, был ли он связан с какими-либо террористическими группами, пока не сообщается.

Полиции удалось опознать автомобиль, на котором стрелок приехал к больнице, и так выйти на след преступника.

Жертвами стрельбы в больнице в Остраве стали шесть человек, ещё трое получили ранения. Все пострадавшие ожидали приёма врача, когда разразилась стрельба.