У берегов Новой Зеландии зарегистрировано мощное землетрясение

Подземный толчок магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера зафиксирован у берегов Новой Зеландии.

Как сообщает новозеландское агентство GeoNet, эпицентр землетрясение расположен всего в 20 км от Гисборна, в котором обитает около 37 тысяч жителей. Пока информации о пострадавших или о причинённых стихией Разрушениях не поступало.

Напомним, вчера пять человек погибло и около двадцати пострадало во время извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд. Ещё не менее десятка человек числятся пропавшими без вести, но надежды на их спасение, по мнению властей, нет. Извержению предшествовало усиление сейсмической активности. Однако остров не стали закрывать для туристов.