У берегов Новой Зеландии зарегистрировано мощное землетрясение

Подземный толчок магнитудой 5,3 балла по шкале Рихтера зафиксирован у берегов Новой Зеландии.
Как сообщает новозеландское агентство GeoNet, эпицентр землетрясение расположен всего в 20 км от Гисборна, в котором обитает около 37 тысяч жителей. Пока информации о пострадавших или о причинённых стихией Разрушениях не поступало.
Напомним, вчера пять человек погибло и около двадцати пострадало во время извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд. Ещё не менее десятка человек числятся пропавшими без вести, но надежды на их спасение, по мнению властей, нет. Извержению предшествовало усиление сейсмической активности. Однако остров не стали закрывать для туристов.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".