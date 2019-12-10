Восьмилетний Владимир Мягков пропал в Кинешме9 декабря по пути домой из школы. По факту исчезновения уже возбуждено уголовное дело об убийстве.
Последний раз мальчика видели в понедельник на улице Щорса, вскоре после того как он покинул школу около часа дня по местному времени.
К поискам уже подключились организация "Лиза Алерт" и добровольцы. Следственный отдел СУ СК по Кинешме также ведёт розыскные мероприятия, сообщает пресс-служба ведомства. Обстоятельства исчезновения Владимира Мягкова уточняются.
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