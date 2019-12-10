Восьмилетний мальчик пропал по пути из школы в Ивановской области

Восьмилетний Владимир Мягков пропал в Кинешме9 декабря по пути домой из школы. По факту исчезновения уже возбуждено уголовное дело об убийстве.

Последний раз мальчика видели в понедельник на улице Щорса, вскоре после того как он покинул школу около часа дня по местному времени.

К поискам уже подключились организация "Лиза Алерт" и добровольцы. Следственный отдел СУ СК по Кинешме также ведёт розыскные мероприятия, сообщает пресс-служба ведомства. Обстоятельства исчезновения Владимира Мягкова уточняются.

На днях в Севастополе обнаружили тело подростка, ушедшего из дома двумя неделями ранее, напоминает "Правда.Ру".