В больнице в чешском городе Остраве во вторник прогремели выстрелы. Сообщается о четырёх погибших и двух тяжело раненных.
Высокий мужчина в красной куртке скрылся с места стрельбы, сейчас его разыскивает чешская полиция. Произошедшее уже подтвердили в твиттере правоохранителей страны.
Стрельба произошла в отделении травматологии. Как удалось убийце пронести в больницу огнестрельное оружие, пока неизвестно.
Напомним, на прошлой неделе в США имели место два случая стрельбы со смертельным исходом на военно-морских базах. Один из убийц признался в ненависти к Америке.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".