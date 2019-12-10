Стрельба в чешской больнице стоила жизней четверым

В больнице в чешском городе Остраве во вторник прогремели выстрелы. Сообщается о четырёх погибших и двух тяжело раненных.

Высокий мужчина в красной куртке скрылся с места стрельбы, сейчас его разыскивает чешская полиция. Произошедшее уже подтвердили в твиттере правоохранителей страны.

Стрельба произошла в отделении травматологии. Как удалось убийце пронести в больницу огнестрельное оружие, пока неизвестно.

Напомним, на прошлой неделе в США имели место два случая стрельбы со смертельным исходом на военно-морских базах. Один из убийц признался в ненависти к Америке.