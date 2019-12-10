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Источник Правда.Ру

В ДТП погибла глава Черноморского района Крыма

Происшествия

Председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский сообщил трагическую новость. По его словам, ранее в результате ДТП погибли четыре человека, среди них была глава Черноморского района Людмила Глушко.

"На шестом километре трассы Черноморское — Евпатория сегодня утром произошло страшное ДТП, в котором погибли четыре человека. Автомобиль администрации столкнулся с другим авто. Погибла глава Черноморского района Людмила Глушко и еще три человека", — рассказал Михайловский.

Слова председателя райсовета подтвердили в региональном управлении МВД. По информации полиции, столкновение автомобилей KIA и Ford произошло около 8:50.

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