В ДТП погибла глава Черноморского района Крыма

Председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский сообщил трагическую новость. По его словам, ранее в результате ДТП погибли четыре человека, среди них была глава Черноморского района Людмила Глушко.

"На шестом километре трассы Черноморское - Евпатория сегодня утром произошло страшное ДТП, в котором погибли четыре человека. Автомобиль администрации столкнулся с другим авто. Погибла глава Черноморского района Людмила Глушко и еще три человека", - рассказал Михайловский.

Слова председателя райсовета подтвердили в региональном управлении МВД. По информации полиции, столкновение автомобилей KIA и Ford произошло около 8:50.