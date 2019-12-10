Украинца с уголовным прошлым задержали пограничники в Крыму

Гражданина Украины без документов задержали в Крыму российские пограничники. По словам мужчины, он шёл на территорию России за лучшей жизнью после отсидки.

39-летний украинец решил с рюкзаком обойти пропускной пункт, так как не имел на руках нужных документов для пересечения границы. Как выяснили в ФСБ, у мужчины насыщенное уголовное прошлое, и он совсем недавно вышел из колонии на Украине.

Нарушитель государственной границы задержан и будет привлечён к ответственности, передаёт пресс-служба республиканского погрануправления ФСБ

Этой осенью, напоминает "Правда.Ру", в ДНР вынесли приговор за госизмену и шпионаж в пользу СБУ.