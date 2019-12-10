Резонансное происшествие в удмурдском городе Можга, когда больной ДЦП ребенок неделю звал на помощь, не имея возможности выйти из квартиры, где лежало тело его скончавшейся матери, заставило органы опеки и попечительства под новым углом взглянуть на проблемы одиноких родителей.
Специалисты опеки провели рейд по домам, в которых проживают одинокие мамы с несовершеннолетними детьми. И, как оказалось, не зря: в одной из квартир в Ижевске было обнаружено тело мертвой женщины, а возле него, к счастью, живой малыш 2-х лет.
Все подробности случившегося рассказал Александр Бречалов, глава Удмуртии.
По словам руководителя региона, сотрудники органов опеки не смогли попасть в одну из квартир, где жила одинокая мама с ребенком.
"Было принято решение взломать дверь. Страшная картина открылась глазам участкового, который, как положено по закону, первым вошел в квартиру", - рассказал Бречалов.
Женщина, как установили позже эксперты, умерла от пневмонии пять суток назад. Все это время малыш был один рядом с мертвой мамой.
Бречалов на своей страничке в "ВКонтакте" обратился ко всем пользователям, призвав не оставаться равнодушными к окружающим:
"Если вы слышите, как за стеной плачет ребенок, или вдруг одинокий сосед перестал появляться во дворе, — не поленитесь, выясните, что произошло. Вы можете этим спасти чью-то жизнь", — написал он.
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