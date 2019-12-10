Пропавший с радаров самолет ВВС Чили объявлен потерпевшим крушение

Сегодня в небе над Арктикой с радаров пропал самолет ВВС Чили, на борту которого было 38 человек.

Пресс-служба чилийских ВВС сообщила в Twitter, что принято решение считать его потерпевшим крушение. В зоне вероятного крушения начата поисково-спасательная операция.

"ВВС сообщает, что самолет C130 Hercules спустя семь часов после потери радиосвязи считается потерпевшим крушение", — говорится в сообщении. Кроме того, как сообщалось ранее, по подсчетам специалистов, в баках самолета уже давно кончилось горючее.

В ведомстве считают, что еще есть шанс найти пассажиров и членов экипажа C130 Hercules живыми. Помощь чилийским военным оказывают иностранные воздушные и морские суда.

Напомним, связь с бортом, который перевозил рабочих на антарктическую базу, пропала 10 декабря 0:13 по московскому времени.