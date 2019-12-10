ЧП в небе над Антарктидой: с радаров пропал чилийский самолет

ВВС Чили сообщили, что потеряли связь с военным самолетом, летевшим на базу в Антарктике.

Как говорится в сообщении, борт пропал с радаров в 18:17 по местному времени (00:17 мск — прим. "Правда.ру") сегодня над проливом Дрейка. На его борту 38 человек: 17 членов экипажа и 21 пассажир.

Самолет доставлял с базы "Чабунко" в городе Пунта-Аренас на антарктическую базу рабочих — нефтяников.

К поискам пропавшего борта C-130 Hercules подключились все станции, базирующиеся в районе его исчезновения.

Надежд на благополучный исход, как сообщают чилийские СМИ, остается все меньше: по подсчетам генерала Эдуардо Москейру — ВВС Чили — топливо на борту закончилось. "С 0:40 (6:40 мск) баки пропавшего с радаров C-130 Hercules пусты", — цитируют СМИ его слова.