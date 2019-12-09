На острове Уайт-Айленд не осталось никого живого после извержения

Новозеландские спасатели не надеются найти выживших после пробуждения вулкана на Уайт-Айленде.

Полиция Новой Зеландии считает, что люди, оставшиеся на острове Уайт-Айленд, не пережили извержения вулкана. Завтра остров начнут обследовать при помощи дронов.

Напомним, с острова успели эвакуировать 23 человека (пятеро из них погибли). В момент начала извержения на Уайт-Айленде находилось, предположительно, менее полусотни людей, но их точное число неизвестно. Таким образом, счёт погибших от вулкана может идти на десятки.

Пока нет информации о том, могли ли среди посещавших в этот роковой день вулканический остров туристов быть граждане России.