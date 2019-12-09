Новозеландские спасатели не надеются найти выживших после пробуждения вулкана на Уайт-Айленде.
Полиция Новой Зеландии считает, что люди, оставшиеся на острове Уайт-Айленд, не пережили извержения вулкана. Завтра остров начнут обследовать при помощи дронов.
Напомним, с острова успели эвакуировать 23 человека (пятеро из них погибли). В момент начала извержения на Уайт-Айленде находилось, предположительно, менее полусотни людей, но их точное число неизвестно. Таким образом, счёт погибших от вулкана может идти на десятки.
Пока нет информации о том, могли ли среди посещавших в этот роковой день вулканический остров туристов быть граждане России.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".