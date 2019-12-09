Социальные службы могли предотвратить гибель ребёнка в Удмуртии

13-летний мальчик-инвалид, запертый в квартире с мёртвой мамой, пытался привлечь внимание соседей, но те игнорировали шум. Социальные службы также не мониторили ситуацию в семье с больным ДЦП ребёнком.

Квартира была залита водой, так как ребёнок пытался попить, но свалился из инвалидной коляски, но так как квартира покойных расположена на первом этаже, даже это не привлекло внимание. Тело мальчика и его 51-летней матери обнаружили лишь 6-го декабря, когда было слишком поздно. Ещё за день до этого ребёнок был, вероятно, жив.

"Думаешь: как? Никто не знал? Не слышал?", — недоумевает Анна Кузнецова.

Детский омбудсмен отметила, что социальные службы заведомо знали, что мать больна, ребёнок беспомощен, а других родственников у них нет, и в критической ситуации никто их не хватится. Как подчеркнула Кузнецова, с учётом этого следовало бы прозванивать квартиру хоть бы каждые две недели.

Кроме того, Анна Кузнецова отметила, что важно информировать соседей таких семей и призывать их к бдительности.