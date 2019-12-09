Пропавший в ноябре подросток найден мёртвым в Севастополе

Тело подростка, ушедшего из дома 26 ноября, обнаружено в Севастополе в понедельник. Причины смерти парня ещё предстоит выяснить.

Тело 16-летнего юноши нашли в заброшенном здании близ парка "Максимова дача", рассказала представитель ГСУ СК по Крыму Ольга Постнова. При первичном осмотре следов насилия не выявлено, но точнее причину смерти подростка можно будет определить лишь после экспертизы.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Причины ухода подростка из дома и его семейную ситуацию изучит следствие.

В тех же числах в Саратовской области пропал 12-летний мальчик, напоминает "Правда.Ру".