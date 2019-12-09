Нарушитель со стажем сбил двух человек на переходе в Челябинске

Водитель из Челябинска сбил двух человек, переходивших дорогу на зелёный свет. Оказалось, что в прошлом у него — 149 нарушений.

Несчастье произошло в понедельник около двух часов по местному времени. Мужчина и женщина, которых нарушитель сбил на пешеходном переходе, госпитализированы.

Как выяснилось, на счету сбившего их автомобилиста 149 нарушений скоростного режима и других требований ПДД, 82 только за этот год, сообщает региональная пресс-служба УГИБДД ГУМВД.

Недавно "Правда.Ру" писала о водительнице из Красноярска, которая решила протащить за машиной сотрудника ДПС, проверявшего её документы.