Водитель из Челябинска сбил двух человек, переходивших дорогу на зелёный свет. Оказалось, что в прошлом у него — 149 нарушений.
Несчастье произошло в понедельник около двух часов по местному времени. Мужчина и женщина, которых нарушитель сбил на пешеходном переходе, госпитализированы.
Как выяснилось, на счету сбившего их автомобилиста 149 нарушений скоростного режима и других требований ПДД, 82 только за этот год, сообщает региональная пресс-служба УГИБДД ГУМВД.
Недавно "Правда.Ру" писала о водительнице из Красноярска, которая решила протащить за машиной сотрудника ДПС, проверявшего её документы.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".