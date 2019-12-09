Среди жертв извержения на острове Уайт-Айленд есть иностранцы

Среди жертв извержения на новозеландском острове Уайт-Айленд есть иностранцы. Входят ли россияне в их число, пока неизвестно.

Об иностранных гражданах среди пострадавших от вулкана сообщает местное издание NewZealandHerald со ссылкой на представителя полиции. К настоящему моменту число погибших достигло пяти, неопределённое количество людей числится пропавшими без вести. Напомним, ранее сообщалось о 23 людях, успешно покинувших остров.

Как заявил почётный консул РФ в Окленде Джон Роджер Макнотан в беседе с радио Sputnik, пока неизвестно, были ли на острове россияне.

"Нет информации о том, есть ли российские граждане среди людей, которых затронули эти события", — заявил он.

Уайт-Айленд — популярный туристический аттракцион благодаря вулкану, и предполагается, что большинство из полусотни человек, оказавшихся на острове в момент извержения, были пассажирами туристического лайнера "Ovation of the Seas". Корабль задержал своё следование по маршруту.