20 человек пострадали от извержения вулкана в Новой Зеландии

Вулкан пробудился на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии. Как минимум 20 человек пострадали от извержения, один человек погиб.

В зоне извержения находилось около полусотни человек, передаёт канал CNN со ссылкой на новозеландское Национальное агентство по ЧС. 23 из них в настоящий момент эвакуированы с острова, включая некоторых пострадавших. Один из них погиб.

Сейчас невозможно сказать, сколько человек всё ещё остаётся на Уайт-Айленде, связаться с островом невозможно из-за извержения. Поисковые работы продолжатся, когда риск будет не так велик.

Остров — туристическая достопримечательность именно из-за активного вулкана. Несмотря на то, что сейсмологи и вулканологи отметили растущую подземную активность в течение прошлого месяца, поездки на остров продолжались.

Извержение на Уайт-Айленд последний раз имело место в 2012 году, тогда пострадали около двух десятков человек. А в 1914 году после катастрофического извержения из всего населения острова выжила лишь кошка.