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Источник Правда.Ру

В Шереметьево приземлился самолёт с неисправным оборудованием

Происшествия » Человеческий фактор

Самолёт, следовавший из Челябинска, совершил в московском аэропорту Шереметьево посадку с неработающим бортовым оборудованием.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, при заходе на посадку экипаж доложил о неисправности приборов. Несмотря на это приземление прошло успешно, никто из пассажиров не пострадал.

Речь идёт а самолёте Sukhoi Superjet, модели, которая уже не раз фигурировала в авиакатастрофах в этом году. На прошлой неделе завершилось расследование катастрофы с участием такого же самолёта 5 мая, ставшей причиной гибели 41 человека; следствие возложило всю вину на пилота. Однако многие специалисты указывали, что конструкция самолёта как минимум отчасти усугубила последствия его ошибок.

sukhoi superjet самолеты шереметьево
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