На Дальнем Востоке из-за угрозы минирования эвакуируют ОУ

Сегодня в Биробиджане отменены уроки в шести школах и двух колледжах. В полицию поступил анонимный звонок о том, что сразу нескольких ОУ заложены бомбы.

Об этом сообщает Оксана Ткачева, пресс-секретарь регионального МВД. По ее словам, аноним заявил о взрывных устройствах в гимназии №1, школах № 16, 11,7, 5 и 6, а также в колледже культуры и медицинском колледже.

Сейчас производится срочная эвакуация учащихся. В ОУ работают инженерно-технические группы со взрывотехниками и специально обученными собаками.

В городских пабликах в соцсетях рассказывают, что на морозе оказались сотни полуодетых ребят: "дети выбегали без верхней одежды, в туфлях".

По данным дальневосточных СМИ, аналогичные сообщения о бомбах получили сегодня и в ряде других городов региона — от Благовещенска до Владивостока. Правоохранители считают, что это так называемая кибератака — информация о минировании поступала по электронной почте.