Умер американский рэпер Джаред Хиггинс

21-летний рэпер Джаред Хиггинс, выступавший под псевдонимом Juice Wrld, умер сегодня в Чикаго.

По данным американских СМИ, у него случился сердечный приступ. Официальная версия причины смерти молодого человека пока не озвучена. Вскрытия, как пишут газеты, еще не было.

Известно только, что плохо музыканту стало в аэропорту Мидуэй сразу после посадки самолета, на котором он прилетел из Лос-Анджелеса. Очевидцы инцидента рассказывают, что у рэпера вдруг изо рта пошла кровь. Его доставили в больницу, но врачи не смогли ничем помочь.

В мае этого года рэпер получил премию как лучший новый артист на Billboard Music Awards.