В Тамбовской области погиб вице-губернатор, находившийся под следствием

Следственный комитет России начал проверку по факту гибели заместителя губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова. В октябре его поместили под домашний арест по делу о мошенничестве. Источник сообщил ТАСС, что Чулков выпал из окна свой квартиры на пятом этаже.

Также несколько источников сообщали о том, что 9 ноября вице-губернатор был госпитализирован из-за попытки суицида. Сообщалось, что в больнице он предпринял вторую попытку уйти из жизни.

Чулков занимал должность заместителя губернатора Тамбовской области с 2008 года. Он также руководил региональным комитетом по управлению имуществом и координировал работу областного Гостехнадзора.