Пожар в одесском колледже унёс жизни как минимум четверых

Число жертв пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до четырёх. Судьба 11 человек всё ещё выясняется.

В ходе разбора завалов обнаружили ещё два тела, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГСЧС Украины. Разбор руин и тушение отдельных тлеющих очагов продолжается.

Ранее сообщалось о второй жертве огня, извлечённой из-под обломков. Напомним, 18 человек из 30 пострадавших от пламени в среду остаются в больнице на данный момент.