Число жертв пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса выросло до четырёх. Судьба 11 человек всё ещё выясняется.
В ходе разбора завалов обнаружили ещё два тела, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГСЧС Украины. Разбор руин и тушение отдельных тлеющих очагов продолжается.
Ранее сообщалось о второй жертве огня, извлечённой из-под обломков. Напомним, 18 человек из 30 пострадавших от пламени в среду остаются в больнице на данный момент.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимания, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.