Один человек погиб в перестрелке на авиабазе во Флориде

Ранним утром 6 декабря на авиабазе во Флориде произошла перестрелка. Как минимум один человек погиб.

Личность стрелявшего и то, принадлежал ли он к персоналу авиабазы ВМС в Пенсаколе, остаётся пока неизвестным. Как сообщает канал NBC со ссылкой на источники во флоте и власти округа Эскамбиа, он был убит в ходе нападения.

Также сообщается ещё по крайней мере об одном убитом и неопределенном количестве раненых (не менее десяти, по предварительным данным).

База закрыта для входа и выхода.

Напомним, 4 декабря американский военнослужащий открыл стрельбу на базе Пер-Харбор — Хикем, в результате чего погибло двое членов гражданского персонала. Нападавший тогда покончил с собой.