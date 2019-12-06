Ранним утром 6 декабря на авиабазе во Флориде произошла перестрелка. Как минимум один человек погиб.
Личность стрелявшего и то, принадлежал ли он к персоналу авиабазы ВМС в Пенсаколе, остаётся пока неизвестным. Как сообщает канал NBC со ссылкой на источники во флоте и власти округа Эскамбиа, он был убит в ходе нападения.
Также сообщается ещё по крайней мере об одном убитом и неопределенном количестве раненых (не менее десяти, по предварительным данным).
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Напомним, 4 декабря американский военнослужащий открыл стрельбу на базе Пер-Харбор — Хикем, в результате чего погибло двое членов гражданского персонала. Нападавший тогда покончил с собой.
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