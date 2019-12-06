Американская база в Сирии подверглась атаке

База американской армии в Сирии подверглась атаке. Какие именно силы напали на американских военных, пока неизвестно.

Как сообщает официальное сирийское агентство SANA, нападение имело место неподалёку от нефтяного месторождения Эль-Омар. Американские войска ответили нападающим артиллерийским огнём.

Других деталей о произошедшем пока неизвестно.

Вчера официальные лица Министерства обороны опровергли сообщение о том, что Америка вскоре направит на Ближний Восток дополнительный контингент войск.