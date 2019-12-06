База американской армии в Сирии подверглась атаке. Какие именно силы напали на американских военных, пока неизвестно.
Как сообщает официальное сирийское агентство SANA, нападение имело место неподалёку от нефтяного месторождения Эль-Омар. Американские войска ответили нападающим артиллерийским огнём.
Других деталей о произошедшем пока неизвестно.
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