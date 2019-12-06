Крупнейшую поставку кокаина предотвратили в Польше

Почти две тонны кокаина, предназначенного для продажи в Европе, конфисковали правоохранители в Польше. Это крупнейшая партия наркотиков в стране как минимум за 30 лет.

Об успешной операции польских следователей и полиции рассказал прессе премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Он отметил, что стоимость перехваченной партии наркотиков составляет около двух миллиардов злотых (примерно 526 миллионов американских долларов).

Кроме того, была ликвидирована лаборатория, в которой привезённый из Колумбии с мелом кокаин очищали от примесей, и арестованы несколько подозреваемых: четверо граждан Колумбии, один уроженец Ирана и двое поляков.