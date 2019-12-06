Автобус сбил семилетнего ребёнка в Москве

Автобус сбил семилетнего ребёнка на улице Саратовская в российской столице утром в пятницу, 6 декабря.

Несчастье произошло около семи утра, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Пострадавший ребёнок в настоящее время госпитализирован с лёгкими травмами. На месте происшествия работают правоохранители, уточняющие все детали произошедшего.

Вчера "Правда.Ру" побеседовала с экспертом о растущем числе аварий с участием автобусов; их причиной специалист назвал систему, из-за которой водители систематически переутомляются, плохую комплектацию машин и в целом неэффективный контроль за отраслью.