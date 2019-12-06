Найдена ещё одна жертва пожара в одесском колледже

На месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса обнаружено ещё одно тело. Таким образом, число жертв пожара 4 декабря возросло до двух.

Личность второй погибшей пока не установлена, сообщает пресс-служба одесской полиции. Напомним, первая жертва, ранее опознанная как преподавательница колледжа, оказалась на самом деле 17-летней студенткой.

29 человек пострадали от огня. Судьба ещё 13 человек пока остаётся неизвестной.

Как писала "Правда.Ру", причиной пожара в одесском колледже могла стать неисправная проводка. Сейчас украинские правоохранители ведут досудебное расследование по вопросу несоблюдения требований пожарной безопасности в учебном заведении. По сообщениям свидетелей, пожарная сигнализация в здании также не сработала.