Два школьника госпитализированы из-за снюса в Красноярском крае

В Железногорске два школьника-подростка госпитализированы из-за отравления снюсом. Их пришлось откачивать в реанимации.

Юношей нашли лежащими на улице в невменяемом состоянии, передаёт пресс-служба городской администрации. Врачи диагностировали отравление никотиновой смесью.

Игорь Куксин, глава Железногорска, призвал власти запретить снюс на региональном уровне. Как передаёт "Интерфакс", этот вопрос уже рассматривается.

Отметим, что собственно сосательный табак был запрещён в России в 2015 году, но сейчас под именем снюса продаются синтетические никотиносодержащие смеси, оборот которых в настоящий момент законодательство никак не регулирует. Законопроект о запрете торговли любыми сосательными и жевательными смесями с содержанием никотина был внесён в Госдуму 28 ноября.