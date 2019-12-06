В Казахстане женщина скончалась под завалом зерна

Работница хлебоприёмного пункта погибла, заваленная зерном, в Казахстане.
На пункте ТОО "Жаксы-Астык" обрушилась стена, соединяющая рабочее помещение с соседним складом, передаёт "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.
Хранившееся на складе зерно обрушилось на сотрудницу, находившуюся рядом, и она погибла на месте.
На днях в Зеленограде спиленное дерево убило инспектора по безопасности работ в лесопарке.
Вчера президент России подписал ряд документов, которые будут определять некоторые стороны жизни страны.Особого внимание, поскольку это касается всех, без исключения, жителей страны, заслуживает закон, вносящий изменения в бюджет государства.