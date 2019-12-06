В Казахстане женщина скончалась под завалом зерна

Работница хлебоприёмного пункта погибла, заваленная зерном, в Казахстане.

На пункте ТОО "Жаксы-Астык" обрушилась стена, соединяющая рабочее помещение с соседним складом, передаёт "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

Хранившееся на складе зерно обрушилось на сотрудницу, находившуюся рядом, и она погибла на месте.

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