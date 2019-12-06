В больнице Сахалина начались "кадровые чистки"

В центральной клинической больнице Сахалина продолжают работать комиссии из Роспотребнадзора и Минздрава региона. После того, как сведения, послужившие причиной внеочередной проверки, вчера подтвердились, в лечебное учреждение приехали еще и правоохранители.
Как стало известно, первые же результаты проверки показали: в больнице действительно "лечили" пациентов просроченными препаратами. Их нашли проверяющие на складе медикаментов и даже в больничной аптеке.
Как рассказали в сахалинском Минздраве, трое сотрудников клиники: заведующий отделением реанимации, старшая медицинскую сестру и заваптекой — отстранены от работы. Пока — до завершения работы проверяющей комиссии.
Жестко отреагировал на инцидент губернатор края. Напомним, как рассказывала вчера "Правда.ру", именно он распорядился провести полномасштабную проверку областной больницы после того, как несколько медсестер рассказали о безобразиях, творящихся в нем местным СМИ.
Теперь по приказу Валерия Лимаренко проверки направлены во все учреждения здравоохранения Сахалинской области.
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