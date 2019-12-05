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Источник Правда.Ру

Курдских боевиков подозревают в новом теракте в Сирии

Происшествия » Теракты

Взрыв в городе Рас аль-Айн убил по меньшей мере одного человека и ранил ещё пятерых. Предположительно, за терактом стоят курдские террористы.

Минобороны Турции ранее уже уличало членов "Рабочей партии Курдистана" в участии в аналогичных акциях со взрывами автомобилей, направленных против турецких войск и их союзников.

Напомним, ранее сообщалось о том, что курды достигли договоренностей с Башаром Асадом и готовы совместно противостоять турецким силам.

война в сирии турецкие войска курдский вопрос в сирии
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