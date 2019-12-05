Российский истребитель упал в Египте второй раз за год

В Египте разбился российский МиГ-29. Катастрофа произошла в ходе учебно-тренировочного вылета.

Пилот истребителя успел катапультироваться и остался невредим.

Причина крушения пока неизвестна. Её предстоит определить особой комиссии египетских ВВС при поддержке экспертов из России, передают "Ведомости" со ссылкой на источники в оборонке. По предварительным данным к падению могли привести как ошибка пилота так и неисправность машины.

Год назад МиГ-29 разбился в Египте из-за неполадок в системе управления. Всего Российская Федерация поставила в Египет 46 истребителей этого типа.