Три землетрясения подряд произошли на Курилах

Курильские острова перенесли за четверг три мощных подземных толчка. На население Курил землетрясение пока не повлияло.

О толчках сообщает РИА "Новости" со ссылкой на филиал Единой геофизической службы РАН на Сахалине. Третье землетрясение произошло в 19:49 (11:49 по московскому времени). Магнитуда толчка достигала 4,6 баллов по шкале Рихтера. Предыдущие землетрясения в этот день оценивались в 4,9 и 5,2 баллов.

Очаг землетрясения находился примерно в 55 километрах под землей поэтому население островов, как сообщается, пока не ощутило его последствий.

Напомним, на прошлой неделе землетрясение магнитудой 6,4 балла нанесло значительный ущерб и стало причиной смерти как минимум 40 человек в Албании.