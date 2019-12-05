Пьяная автоледи протащила инспектора ДПС за автомобилем

Нетрезвая автоледи в Красноярске протащила инспектора ДПС за автомобилем, когда он пытался проверить её документы.

Ранним утром четверга инспектор остановил автомобиль, за рулём которого была 20-летняя девушка. Она не стала выходить из авто, только опустила стекло около водительского места. Когда полицейский протянул руку за документами, девушка подняла стекло, зажав её.

Она тронулась с места, и инспектору пришлось пробежать 300 метров рядом с едущим автомобилем, сообщает канал "Звезда" со ссылкой на видео, опубликованное в соцсетях. После этого автоледи затормозила. От освидетельствования на опьянение она отказалась.

Днём ранее стало известно, что сотрудник ГИБДД в Ростовской области был вынужден застрелить угрожавшего ему пистолетом прохожего.