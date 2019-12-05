Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Самолет приземлился в Хабаровске с обледеневшим шасси

Происшествия » Человеческий фактор

В аэропорту Хабаровска 5 декабря благополучно приземлился самолёт с обледенением шасси.

Как сообщает РЕН ТВ, речь идёт о рейсе из Якутска. На борту воздушного судна находились 117 пассажиров, они при посадке не пострадали.

Из-за льда стойка шасси могла сломаться, чего опасался экипаж самолёта, но в итоге всё обошлось.

Сейчас воздушное судно осматривают, чтоб установить причины этой неполадки.

самолеты хабаровск
Актуальная аналитика
Евросоюз
Оправдания Болгарии по "Турецкому потоку" шиты белыми нитками
Силовые структуры
Любопытные факты о Второй Мировой войне.
Формула небес
Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня
Последние материалы
Медведев рассказал о росте доходов россиян и низкой инфляции
Комитет Госдумы по спорту поддержал продажу пива на стадионах
В эфире начался "Разговор с Дмитрием Медведевым"
Аварии с автобусами происходили в 2019 году на 12% чаще
Емельяненко объяснил, почему отказался от боя с Чахкиевым
Мертвые коралловые рифы смогли оживить с помощью "звуков прошлого"
Луч света от экрана смартфона способен убить муху
Единороссы считают провокацией задержание однопартийца на Украине
Житель Удмуртии украл более 160 тыс.рублей через мобильное приложение
РУСАДА призвало отстранить тренеров сборной России по легкой атлетике
Популярное
Новости Белоруссии
В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.

В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко
В России появилась новая сексуальная ориентация
Общество
В России появилась новая сексуальная ориентация
Власть
В России сократят расходы на образование, медицину и социалку
Власть
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Нечем похвастаться: 70 лет НАТО отпраздновали в унынии Любовь Степушова Константин Кузнецов В чем провинилась черная кошка: почему люди верят в приметы Константин Кузнецов
Комментарии
Олег Шеин: власть не волнует, как живет народ
Комитет Госдумы по спорту поддержал продажу пива на стадионах
Медведев рассказал о росте доходов россиян и низкой инфляции
Олег Шеин: власть не волнует, как живет народ
В эфире начался "Разговор с Дмитрием Медведевым"
Единороссы считают провокацией задержание однопартийца на Украине
Социолог: рост протестных настроений - удар только по президенту
Социолог: рост протестных настроений - удар только по президенту
Зеленский хочет устроить Донбассу "рукзит" при помощи НАТО
В эфире начался "Разговор с Дмитрием Медведевым"
Американцы нашли в Ираке иранские ракеты
В России сократят расходы на образование, медицину и социалку
На границе Крыма и Украины СБУ задержала члена ЕР
Немцы выступают за сотрудничество в отношениях с Россией
Украина заплатит 850 тысяч евро за комнату в штаб-квартире НАТО
На границе Крыма и Украины СБУ задержала члена ЕР
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко
Экс-чиновница, снявшаяся для Playboy, стала акционером "Газпрома"
У сирийских террористов появились современные немецкие танки
Экс-чиновница, снявшаяся для Playboy, стала акционером "Газпрома"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ