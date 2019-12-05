Самолет приземлился в Хабаровске с обледеневшим шасси

В аэропорту Хабаровска 5 декабря благополучно приземлился самолёт с обледенением шасси.
Как сообщает РЕН ТВ, речь идёт о рейсе из Якутска. На борту воздушного судна находились 117 пассажиров, они при посадке не пострадали.
Из-за льда стойка шасси могла сломаться, чего опасался экипаж самолёта, но в итоге всё обошлось.
Сейчас воздушное судно осматривают, чтоб установить причины этой неполадки.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.