По факту гибели двух человек при пожаре на нефтеперкачивающей станции в Татарстане возбуждено уголовное дело. Возгорание произошло в среду, 4 декабря.
Дело возбуждено по подозрению в нарушении требований безопасности, передаёт "Интерфакс" со ссылкой на представителя управления СК по Татарстану.
Пожар произошёл в среду на станции, принадлежащей компании "Транснефть". В это время в пустом резервуаре работники подрядчика проводили работы по очистке. После того, как пожар был потушен, в резервуаре обнаружили останки двух человек.
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