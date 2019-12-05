Два человека погибли при пожаре в нефтяном резервуаре в Татарстане

По факту гибели двух человек при пожаре на нефтеперкачивающей станции в Татарстане возбуждено уголовное дело. Возгорание произошло в среду, 4 декабря.

Дело возбуждено по подозрению в нарушении требований безопасности, передаёт "Интерфакс" со ссылкой на представителя управления СК по Татарстану.

Пожар произошёл в среду на станции, принадлежащей компании "Транснефть". В это время в пустом резервуаре работники подрядчика проводили работы по очистке. После того, как пожар был потушен, в резервуаре обнаружили останки двух человек.

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