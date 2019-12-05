Американский солдат устроил стрельбу на военной базе Перл-Харбор

На американской базе Перл-Харбор — Хикем произошла стрельба, в результате которой погибли два человека. Нападавшим оказался военный моряк.

Инцидент произошёл вечером 4 декабря. Трое членов гражданского персонала базы получили огнестрельные ранения, двое из них скончались в больнице. Стрелок, служивший в ВМС, покончил с собой на месте, сообщается в официальном Twitter-аккаунте военной базы.

База была заблокирована после произошедшего, но около шести часов утра по московскому времени, после первичных следственных действий, карантин был снят.

Напомним, в конце октября российский солдат-срочник расстрелял восемь сослуживцев в Забайкалье.