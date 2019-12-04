Стрелок из Перми звонил маме и дочери накануне трагедии

Стрелок из Перми, стрелявший по прохожим в среду, накануне инцидента созванивался с матерью. Он жаловался на измененное состояние сознания.

Как рассказала "Комсомольской правде" сама мать преступника, она тщетно пыталась объяснить мужчине, что всё ему только чудится. Она также отметила, что с недавних пор сын взялся за бутылку.

Кроме того, перед стрельбой мужчина звонил 28-летней дочери. Что говорил отец, она не смогла разобрать. Ранее пермяк уже сидел из-за проблем с наркотиками.

Напомним, утром 4 декабря мужчина в неадекватном состоянии сперва стрелял из ружья в квартире, а затем открыл пальбу из окон. Он убил женщину и ранил ещё одного прохожего, а также нанёс ранение одному из сотрудников Росгвардии, осуществлявших задержание стрелка.