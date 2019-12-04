Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Стрелок из Перми звонил маме и дочери накануне трагедии

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Стрелок из Перми, стрелявший по прохожим в среду, накануне инцидента созванивался с матерью. Он жаловался на измененное состояние сознания.

Как рассказала "Комсомольской правде" сама мать преступника, она тщетно пыталась объяснить мужчине, что всё ему только чудится. Она также отметила, что с недавних пор сын взялся за бутылку.

Кроме того, перед стрельбой мужчина звонил 28-летней дочери. Что говорил отец, она не смогла разобрать. Ранее пермяк уже сидел из-за проблем с наркотиками.

Напомним, утром 4 декабря мужчина в неадекватном состоянии сперва стрелял из ружья в квартире, а затем открыл пальбу из окон. Он убил женщину и ранил ещё одного прохожего, а также нанёс ранение одному из сотрудников Росгвардии, осуществлявших задержание стрелка.

пермь убийства
Актуальная аналитика
Формула небес
Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно в отопительный сезон?
Первая помощь
Анафилактический шок: что делать до приезда скорой?
Последние материалы
Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня
Как минимум один человек погиб при возгорании нефти в Татарстане
Что делать, если в квартире холодно в отопительный сезон?
Боевики нанесли в сирии 40 ударов за сутки
"Роскосмос" назвал дату выходного дня у космонавтов на Новый год
Лидеры трех партий призвали украинцев выйти на Майдан
Миллер: "очень высокие" тарифы предлагает Украина на транзит газа
Instagram начал спрашивать дату рождения при регистрации
Венгрия поставила условие Украине для вступления в НАТО
Мышей научили не пить алкоголь при повышении крепости алкоголя
Популярное
Новости Белоруссии
В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.

В Белоруссии собирается Майдан: активисты ждут "сенсацию" от Лукашенко
В России появилась новая сексуальная ориентация
Общество
В России появилась новая сексуальная ориентация
Власть
В России сократят расходы на образование, медицину и социалку
Власть
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Соломон Соловьев Уолт Дисней и его 26 премий "Оскар" - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Нечем похвастаться: 70 лет НАТО отпраздновали в унынии Любовь Степушова Константин Кузнецов В чем провинилась черная кошка: почему люди верят в приметы Константин Кузнецов
Комментарии
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
В России появилась новая сексуальная ориентация
На кого работает наше правительство
На кого работает наше правительство
Можно ли предотвратить наступление всеобъемлющего голода на Земле?
Россия пустеет: жители провинции бегут в Москву
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Россия пустеет: жители провинции бегут в Москву
Стало известно, почему бананы нужно есть ежедневно
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Россия управляется продажными элитами. Что будет после Путина?
Меркель объяснила высылку российских дипломатов
Президент РФ: США открыто планируют в космосе боевые операции
В Египте под грудой мусора обнаружили украшения фараона Рамзеcа II
Президент РФ: США открыто планируют в космосе боевые операции
В Египте под грудой мусора обнаружили украшения фараона Рамзеcа II
Спиленное дерево насмерть придавило инспектора по безопасности
В России появилась новая сексуальная ориентация
В России сократят расходы на образование, медицину и социалку
В Египте под грудой мусора обнаружили украшения фараона Рамзеcа II
Украина упрекает НАТО в отсутствии сроков для вступления ее в альянс
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ