Как минимум один человек погиб при возгорании нефти в Татарстане

Пожар в нефтяном резервуаре произошёл в Татарстане 4 декабря. На месте пожара обнаружено уже одно тело.

Огонь удалось потушить около часа дня по московскому времени, в девять часов на месте пожара было обнаружено тело. Как пояснили в пресс-службе республиканского главка МЧС, поисковые работы сильно осложняет обрушение купола резервуара, повреждённого от жара. Под ним, вероятно, находятся ещё тела.

Хотя в момент возгорания резервуар, принадлежащий "Транснефти", не эксплуатировался, над его очищением работали сотрудники подрядной организации. Их судьба выясняется.