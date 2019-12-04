Стала известна причина взрыва газа в Белгородской области

Причиной взрыва в четырехэтажном доме в Белгородской области стало неосторожное обращение с газовым оборудованием, приведшее к повреждениям.

Официальную версию случившегося озвучил пострадавшим начальник регионального следственного управления СК Станислав Захаров. Он также уточнил, что более точно причины произошедшего будут определены по завершении всех необходимых экспертиз.

Напомним, взрыв произошел вечером вторника. Шесть жильцов дома пострадало, один погиб. Передняя стена здания полностью обрушилась, и восстановлению оно, как уже заявили власти, не подлежит. Планируется, что его жильцы получат новые квартирыв следующем году.