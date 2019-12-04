Спиленное дерево насмерть придавило инспектора по безопасности

Женщину, контролирующую безопасность работ в лесопарке, насмерть придавило спиленным деревом в Зеленограде в среду.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного Главного следственного управления СК, по факту смерти возбуждено уголовное дело. Проводится проверка всех обстоятельств случившегося.

Этим утром под Иркутском обрушился мост, когда по нему решил проехать лесовоз в три раза тяжелее расчётного предела нагрузки конструкции.