22 человека человек пострадали от пожара в Одессе

Пожар Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса разгорелся в среду, 4 ноября. От огня пострадали как минимум 21 человек, одна из преподавательниц погибла.

Причины возгорания пока неизвестны, по данным СМИ, дело может быть в неисправной проводке. Здание не ремонтировалось годами.

Пожарным удалось локализовать пламя, но огонь ещё не погашен. Из здания эвакуированы около 400 человек. Одна из преподавательниц колледжа скончалась в больнице, ещё по меньшей мере 21 человек получил травмы, в том числе двое — в тяжёлом состоянии. Среди пострадавших — несовершеннолетние студенты и пожарные, работавшие над тушением. Кроме того, местонахождение двух учеников и трёх сотрудников ученого заведения сейчас выясняется.