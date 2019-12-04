Глава японской гуманитарной организации убит в Афганистане

Нападение на гуманитарную миссию из Японии совершено в Афганистане утром 4 декабря. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за преступление.

Объектом террористической атаки стала неправительственная организация из Японии Peace Japan Medical Services, которая давно работает на территории Афганистана, занимаясь, в частности, проблемами беженцев, ирригации и поддержки сельского хозяйства.

Шесть человек из числа местного населения погибли на месте, позже от ран скончался глава организации Тэцу Накамура — выдающийся врач и гуманитарный деятель, работавший в Афганистане с 1991 года. Последние десятилетия он посвятил ирригации, и благодаря его усилиям были проведены восемь каналов, обеспечивающих на данный момент водой около 600 тысяч человек.