Автобус врезался в столб в Саратове утром 4 декабря. По меньшей мере 15 человек пострадали.
Авария произошла около 11 часов (10 утра по московскому времени), её обстоятельства сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции.
Ранее сообщалось об 11 жертвах, в обновлённых сообщениях их число возросло до 15.
Это не единичный случай: только за вторник, 3 декабря, в России произошло по меньшей мере четыре крупные автобусные аварии.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует сделать "историческое заявление" перед встречей с Владимиром Путиным.