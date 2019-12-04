15 человек пострадали в аварии с автобусом в Саратове

Автобус врезался в столб в Саратове утром 4 декабря. По меньшей мере 15 человек пострадали.

Авария произошла около 11 часов (10 утра по московскому времени), её обстоятельства сейчас выясняют сотрудники дорожной полиции.

Ранее сообщалось об 11 жертвах, в обновлённых сообщениях их число возросло до 15.

Это не единичный случай: только за вторник, 3 декабря, в России произошло по меньшей мере четыре крупные автобусные аварии.