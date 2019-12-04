Медведя-убийцу ликвидировали в Иркутской области

Медведя, задравшего старика в Иркутской области, удалось застрелить, когда зверь вернулся на "место преступления".

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, полиция и местные охотники предположили, что шатун может вернуться к дому, поэтому выложили там приманку и устроили засаду. Медведь действительно появился, и его застрелили на веранде дома.

Ранее в ходе розыскных мероприятий удалось найти лёжку зверя, но тот успел уйти до появления людей.

Напомним, трагедия произошла 2 декабря в посёлке Витимский. Предположительно, местный пенсионер вышел на шум в сарае, вызванный медведем, и был растерзан.