Разбор завалов на месте взрыва дома в Белгороде завершен

Разбор завалов на месте взрыва бытового газа в поселке Яковлево Белгородской области завершён. Новых жертв катастрофы МЧС обнаружить не удалось.

Об окончании работ на завалах сообщил глава администрации Яковлевского городского округа Андрей Чесноков на своей странице в Instagram около шести часов утра по московскому времени. Он выразил соболезнования пострадавшим и пожелал им сил и здоровья.

Напомним, взрыв произошёл 3 декабря около восьми часов вечера по Москве. Передняя стена четырёхэтажного дома обрушилась полностью. Один человек погиб, шесть пострадали и сейчас находятся в больнице, в том числе один пациент в тяжёлом состоянии. Ещё 18 жильцов дома эвакуированы; им предлагалось поселиться в круглогодичном лагере, но люди предпочли разъехаться к родственникам.

В качестве причины трагедии называют взрыв котла на первом этаже дома. МЧС пока не комментирует эти предположения.

Напомним, вчера взрыв газа произошёл также в подмосковном Солнцево, но там обошлось без жертв, а несущие конструкции дома не были повреждены.