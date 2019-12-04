Пьяный депутат с липовой корочкой катался по Пензе

1 декабря ночью сотрудники ГИБДД в Пензе остановили автомобиль Land Rover, который "совершал на проезжей части странные маневры". За рулем был весьма нетрезвый мужчина.

Он показал инспекторам удостоверение сотрудника Генпрокуратуры РФ и хотел продолжить путь. Но был задержан и препровожден в отдел полиции.

Как оказалось, удостоверение, которым он "козырял", было поддельным. А пьяный водитель — депутат Заксобра Пензенской области от партии "Единая Россия" — Владимир Вдовин.

Сейчас против него, как сообщает пресс-служба регионального управления СК, возбуждено уголовное дело за "использование поддельного документа". Как отмечают следователи, в момент задержания пьяного лихача на дорогах города еще довольно оживленно. И только благодаря внимательности и принципиальности экипажа ГИБДД (ни для кого ведь не секрет, как чаще всего реагируют "служивые люди" на "корочки", которыми отмахивался водитель Land Rover) удалось избежать большой беды.

Реакция на поведение парламентария немедленно последовала и от его однопартийцев.

Как рассказал Евгений Ревенко, заместитель генсекретаря "ЕР", "за аморальное поведение", которое недопустимо, по его словам, не только для парламентария, но и для любого нормального человека, в принципе, Вдовин исключен из "Единой России" (есть в Уставе политической партии статья на такой случай). Депутатского мандата экс-единоросс тоже лишен.

Фото: сайт реготделения "ЕР" Пензенской области