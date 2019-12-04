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Источник Правда.Ру

В Белгородской области рухнул дом. Причина - взрыв газа

Происшествия » Человеческий фактор » Катастрофы

Поздним вечером 3 декабря в многоквартирном доме в Белгородской области, в посёлке Яковлево, прогремел взрыв. Он был такой силы, что рухнула стена четырехэтажки.

По данным МЧС региона, причина — взрыв бытового газа из-за неисправности котла в одной из квартир. В результате пострадали шесть человек. Все они находятся в больнице. У одного, по словам медиков, очень тяжелая травма головы. Всех пострадавших спасатели достали из-под завалов.

Позже было обнаружено тело еще одного жителя дома. Что стало причиной его смерти — выясняет судмедэксперт.

Экстренные службы продолжают работать на месте катастрофы. Они считают, что под завалами могут еще оставаться люди.

Прибывший на место трагедии Евгений Савченко, губернатор области, пообещал, что все жильцы дома получат из регионального бюджета по 30 тысяч рублей "на неотложные нужды". "Вопрос о компенсации имущественного вреда будет решаться позже", — сказал Савченко. Он же высказал предположение, что дом, скорее всего, "восстанавливать смысла нет, а лучше снести и на его месте построить новый".

К слову, Белгородская область за неполные сутки второй раз появляется в разделе "происшествия" новостной ленты России. Вчера, как рассказывала "Правда.ру", в одной из воинских частей скоропостижно скончался солдат срочной службы. И хотя следствие еще не назвало причины трагедии, уже прозвучала версия о неуставных отношениях.

Темы белгород обрушение взрыв газа
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